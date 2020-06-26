Мурашко сообщил о повышении доступности химиотерапии для онкобольных

В 2019 году новое современное оборудование получили 175 медицинских организаций в России, которые оказывают помощь пациентам с онкозаболеваниями. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на коллегии ведомства.

"В рамках данного приоритетного направления в 2019 году переоснащены медицинским оборудованием 175 региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь онкобольным, введено в эксплуатацию 4,4 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе 212 единиц "тяжелого" оборудования", - заявил Мурашко.

Начали работать 141 центр амбулаторной онкологической помощи в 58 регионах на базе медицинских организаций. Кроме того, повысилась доступность химиотерапии. "Кратность курсов химиотерапии на одного пациента возросла в 4,1 раза - с 1,2 курса в январе 2019 года до 4,9 курса в декабре 2019 года", - поведал министр.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение", напомнил Мурашко. За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тысяч населения. Для достижения этой цели планируется направить почти триллион рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствие с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. Министр отметил беспрецедентное увеличение объема средств, выделенных на лекарственное обеспечение онкобольных.

В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопопощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности.

Продолжится работа и по совершенствованию диагностики: будут созданы референс-центры, где можно будет дистанционно установить или подтвердить диагноз на основании результатов иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.