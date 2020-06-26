Мурашко сообщил о повышении доступности химиотерапии для онкобольных

Новости

Порошенко предрекли тюремную камеру после заявления о Крыме 12:47
На форуме "Армия-2020" представят более 25 тысяч образцов вооружений 12:44
В МВД сообщили о ликвидации почти 60 нарколабораторий в первом квартале 12:44
В Петербурге синтезировали новый материал для изучения черных дыр 12:41
В Костроме украли съемную квартиру 12:37
Мурашко: Прививки от различных инфекций получают 96 процентов детей 12:36
Губернатор Дона проголосовал по поправкам в Конституцию России 12:34
В Хабаровском крае экипаж судна посадили на карантин из-за вспышки COVID-19 12:33
Названо число москвичей, готовых ездить на работу на велосипеде 12:31
Лукашенко призвал чиновников Минской области ориентироваться на крупные инвестпроекты 12:30
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым 12:27
В Ярославской области откроют торговые центры 12:27
РФ и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере правовой помощи 12:25
В Москве вручную проверят реестр электронных избирателей 12:23
Фонд защиты прав дольщиков достроит 9 проблемных домов в 4 регионах 12:22
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2% 12:19
Стартовало народное голосование премии "Класс" 12:17
10 тысяч астраханцев проголосуют на дому по поправкам в Конституцию РФ 12:17
В Пермском крае будут судить мать, бросившую пятерых детей в опасности 12:15
Бывшему курганскому вице-губернатору продлили арест 12:11
Мурманское судно "Кокшайск" сняли с мели норвежские спасатели 12:07
В России зарегистрировано 50 тест-систем для определения COVID-19 12:05
В КЧР участки для голосования по Конституции РФ защитили от COVID-19 12:05
В Москве прогнозируются дачные пробки 12:01
СК расследует гибель российских туристов в Турции 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 12:00
Рубрика: Общество

Мурашко сообщил о повышении доступности химиотерапии для онкобольных

Текст: Ирина Невинная
В 2019 году новое современное оборудование получили 175 медицинских организаций в России, которые оказывают помощь пациентам с онкозаболеваниями. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на коллегии ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В рамках данного приоритетного направления в 2019 году переоснащены медицинским оборудованием 175 региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь онкобольным, введено в эксплуатацию 4,4 тысяч единиц медицинского оборудования, в том числе 212 единиц "тяжелого" оборудования", - заявил Мурашко.

Фото: iStock
Онкологи рассказали, какой образ жизни повышает риск умереть от рака

Начали работать 141 центр амбулаторной онкологической помощи в 58 регионах на базе медицинских организаций. Кроме того, повысилась доступность химиотерапии. "Кратность курсов химиотерапии на одного пациента возросла в 4,1 раза - с 1,2 курса в январе 2019 года до 4,9 курса в декабре 2019 года", - поведал министр.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение", напомнил Мурашко. За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тысяч населения. Для достижения этой цели планируется направить почти триллион рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствие с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. Министр отметил беспрецедентное увеличение объема средств, выделенных на лекарственное обеспечение онкобольных.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Как в регионах помогают больным с онконедугами

В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопопощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности.

Продолжится работа и по совершенствованию диагностики: будут созданы референс-центры, где можно будет дистанционно установить или подтвердить диагноз на основании результатов иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Пушков прокомментировал заявление Порошенко о "возвращении" Крыма
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против "Северного потока-2"
Суд: Серебренников руководил преступной схемой по хищению госсредств
Минобороны: 35 иностранных самолетов провели разведку у границ России
Как колледжи будут принимать абитуриентов
"РГ" выбрала самые удивительные адреса для отдыха в России