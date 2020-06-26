Нападение на группу людей в Глазго в полиции не признали терактом

Нападение на людей в Глазго, в результате которого получили ранения шесть человек, не рассматривается как теракт, заявили в местной полиции.

"Инцидент на Уэст-Джордж-стрит в Глазго не рассматривается как теракт. Ведется следствие", - говорится в сообщении в Twitter. Других подробностей не приводится.

Напомним, в пятницу днем неизвестный напал с ножом на персонал и постояльцев гостиницы "Парк инн" в центральной части крупнейшего города Шотландии. Ранения получили несколько человек, в том числе 17-летний подросток. В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице. Преступник был застрелен на месте.