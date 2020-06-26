Названа цена iPhone 12. Он будет дешевле 40 тысяч рублей

Младшая версия iPhone 12 из грядущей линейки, которую Apple должна представить осенью, будет стоить 549 долларов (около 38 тысяч рублей) за базовую модификацию с минимальным объемом памяти.

За эти деньги покупатель получит LCD-экран и поддержку только сетей четвертого поколения (LTE), поддержки 5G у младшей модели не будет, пишет Phone Arena.

Согласно имеющимся данным, 4G-моделей в линейке iPhone 12 может быть две. Вторая получит увеличенный экран и цену на уровне 649 долларов (примерно 45 тысяч рублей).

Линейка iPhone 2020 года, как пишут инсайдеры, будет включать в себя четыре аппарата: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.