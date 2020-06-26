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Названа цена iPhone 12. Он будет дешевле 40 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
26.06.2020,  
14:12

Младшая версия iPhone 12 из грядущей линейки, которую Apple должна представить осенью, будет стоить 549 долларов (около 38 тысяч рублей) за базовую модификацию с минимальным объемом памяти.

За эти деньги покупатель получит LCD-экран и поддержку только сетей четвертого поколения (LTE), поддержки 5G у младшей модели не будет, пишет Phone Arena.

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Согласно имеющимся данным, 4G-моделей в линейке iPhone 12 может быть две. Вторая получит увеличенный экран и цену на уровне 649 долларов (примерно 45 тысяч рублей).

Линейка iPhone 2020 года, как пишут инсайдеры, будет включать в себя четыре аппарата: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

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