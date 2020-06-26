Названо преимущество российской валюты

Рубль в праздничную среду на фоне падения цен на нефть заметно подешевел к доллару, утратив достижения двух предыдущих торговых дней. Однако в четверг котировки доллара не смогли подняться выше максимума понедельника 69,75 рубля.

Российская валюта ощущает поддержку со стороны национальных экспортеров, которые формируют рублевую ликвидность под налоговые платежи в бюджет и дивидендные выплаты, объясняет начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

Диапазон 69-70,5 рубля за доллар для российской валюты остается оправданным, однако в условиях повышенной волатильности рисковых активов вероятность выхода за его пределы сохраняется, считает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Шульгин также отмечает, что в четверг Центральный банк Турции прервал серию из девяти подряд снижений ставки и неожиданно сохранил ставку без изменений на уровне 8,25%. Турецкая лира отреагировала ростом к доллару, однако довольно быстро вернула валюте США свои достижения, указывает аналитик.

Шульгин по-прежнему конструктивно оценивает перспективы курса рубля по отношению к турецкой лире и видит потенциал ухода курса лиры ниже 10 рублей и возможным повторным тестированием абсолютных минимумов, установленных в августе 2018 года на уровне 9,376. Преимущество российской валюты в положительных реальных процентных ставках, считает Шульгин.