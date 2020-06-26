Названы опасные приложения для Android

По меньшей мере в 47 популярных играх для Android обнаружен вредоносный троянский код HiddenAds, демонстрирующий владельцам устройств назойливую рекламу. Об этом говорится в сообщении компании Avast.

Игры, среди которых Shoot Master, Assassin Legend, Stacking Guys и ряд других, скачали в общей сложности более 15 миллионов раз.

Отмечается, что многие из них имеют низкий рейтинг, а в отзывах встречаются жалобы на рекламу, от которой нельзя избавиться. Часть игр до сих пор доступна для загрузки.

Опасность таких приложений заключается в том, что они загружаются в Google Play Store под видом обычных игр, а вредоносные функции могут проявиться лишь со временем. При желании хакеры могут незаметно загрузить на мобильное устройство и более опасный код.

Эксперты отмечают, что создатели таких приложений используют схему "одна игра - один аккаунт", поэтому распространение подобных программ сложно предотвратить.