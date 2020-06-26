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Netflix обвинили в расизме за промо мультфильма по игре Cuphead

Новости
    26.06.2020, 20:36
Текст:   Богдан Бобров
Фото: twitter.com/ NXOnNetflix Фото: twitter.com/ NXOnNetflix
Фото: twitter.com/ NXOnNetflix

В официальном Twitter-аккаунте платформы Netflix опубликовано первое видео по грядущему мультсериалу, основанному на игре Cuphead.

В ролике рассказывается, что для создания The Cuphead Show вновь была собрана команда, которая трудилась над оригинальным платформером.

Конкретная дата премьеры не называется - авторы ограничились расплывчатой формулировкой "скоро".

Игру Cuphead, вышедшую в 2013 году, характеризовала повышенная хардкорная сложность, а визуальный стиль был вдохновлен работами аниматора Макса Флейшера 1930-х годов.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной - самый "верхний" ответ на твит гласит: "Ностальгия по расизму!!!".

Игру еще после релиза обвиняли в том, что в заимствованном художественном оформлении под классические мультфильмы времен "сухого закона" США афроамериканцев часто выставляли, мягко выражаясь, глуповатыми простофилями.

Но на старте в 2013 году, когда движения BLM еще не существовало, у создателей получилось сгладить острые углы. Возможно, поэтому, учитывая нынешние тенденции в индустрии, Netflix предусмотрительно взяли на озвучку главной роли чернокожего актера Тру Валентино.

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