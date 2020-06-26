Распоряжение губернатора Новосибирской области от 26 июня 2020 года № 105-р "Об обеспечении соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановлениями Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", от 31.03.2020 № 48 "Об ограничении доступа людей и транспортных средств", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 26.05.2020 № 001/001-4612-2020), в связи с продлением срока действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, обеспечить направление в Фонд социального страхования Российской Федерации перечней застрахованных граждан в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, раздельно за периоды с 15 по 28 июня 2020 года, с 29 по 30 июня 2020 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А.

А.А.Травников







