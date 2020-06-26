Онколог назвал продукт, от которого отказался, чтобы предотвратить рак

Врач-онколог и хирург Иван Карасев ответил в Instagram на распространенные вопросы подписчиков, касающиеся профилактики рака с точки зрения питания.

В частности, специалист рассказал, что он и его семья давно отказались от использования рафинированного подсолнечного масла.

- Во-первых, продукт, который получен в результате рафинации, подвергается воздействию химических веществ (гексана и бензина), которые невозможно досконально очистить. Во-вторых, под действием высоких температур (жарки на сковороде) состав масла полностью изменяется, в нем образуются канцерогенные вещества, которые в процессе готовки впитываются в продукты и с ними ежедневно поступают в организм, - отметил онколог.

Специалист добавил, что рафинированное масло содержит огромное количество трансжиров, которые накапливаются в организме, и со временем провоцируют развитие различных заболеваний, в том числе, рака. Врач порекомендовал заменить⠀подсолнечное масло оливковым. Онколог также пояснил, на каком масле лучше жарить пищу, если это необходимо.

- Есть масло оливковое для жарки, оно тоже рафинированное. Но плюс его в том, что оно не окисляется при больших градусах так, как подсолнечное. А вообще лучше иметь хорошую посуду, на которой можно жарить без масла, - посоветовал Иван Карасев.