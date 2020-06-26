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26.06.2020 14:30
Рубрика: Власть

Онлайн-голосование на территории всей РФ может стать доступно с 2022 года

Текст: Галина Мисливская
Условия для проведения онлайн-голосования по всей стране будут созданы к концу 2022 года, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. В пятницу он принял участие в работе информационного центра ЦИК, куда стекается все данные о ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Отвечая на вопрос, когда вертолеты перестанут доставлять бюллетени в отдаленные местности, Качанов напомнил, что в рамках национальной программы "Цифровая экономика" широкополосным доступом в интернет будут обеспечены в том числе и труднодоступные районы.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"К датам 2021-22 годы в том числе в удаленных пунктах должна быть устойчивая связь с достаточным качеством, чтобы участвовать в дистанционном голосовании", - сказал замминистра.

По его словам, портал госуслуг, через который идет прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании и идентификация избирателей, выдержит увеличение нагрузки.

Своеобразный стресс-тест ресурс прошел в мае после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о выплатах на детей от 3 до 16 лет. "У нас вместо 97 миллионов стало сразу 117 миллионов пользователей", - сообщил Качанов. - С точки зрения портала это было нелегкое испытание".

"Если говорить о дистанционном голосовании, то портал способен обслужить такое количество избирателей. Мощности хватит, средства обеспечения информационной безопасности мы будем совершенствовать. Поэтому ответ: да, готовы выдержать", - добавил он.

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Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые использовалось в России в прошлом году - в трех округах Москвы на выборах депутатов столичного парламента. В этом году норма о ДЭГ была включена в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав граждан, теперь оно может применяться на выборах разных уровней.

В ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию онлайн-голосование проходит 25-30 июня в Москве и Нижегородской области. Заявки на него подали почти 1,2 миллиона жителей двух регионов. Всего же в России обладают активным избирательным правом более 108 миллиона граждан.

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