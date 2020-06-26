Основные положения программы Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Будущее важнее прошлого

С распада СССР прошло уже почти 30 лет. За это время родилось более 50 млн человек, 13 из них - старше 18 лет. Это граждане, вступившие в активную взрослую жизнь, многие уже завели свои семьи и воспитывают детей. Эти люди любят свою страну и хотели бы ею гордиться. Вот только как?

Наша страна выступает во внешнем мире за то, чтобы был слышен каждый голос - больших и малых народов. Но внутри страны говорит только власть. Большое количество людей вообще никак не представлены, и с ними не считаются.

Российские государственные управленцы обещали нам цифровой прорыв и экономику будущего. Но самые высокооплачиваемые места в стране - у руководства сырьевых корпораций. Государство и сейчас лучше умеет добывать и вывозить, чем создавать новое.

Образ, который создает госпропаганда, - это образ осажденной крепости. Мы одни, кругом враги - снаружи и внутри. Непримиримое отношение к протестам, обвинение любого несогласного в измене и предательстве. Для "НОВЫХ ЛЮДЕЙ" язык государственной истерики - чужой язык. Мы - за спокойный, уважительный диалог. За право на свое мнение. За право думать и сомневаться. За право отстаивать свои интересы.

Репрессии и цензура идут рука об руку с ностальгией по утраченному величию павшей империи. Общество погрязло в спорах о том, в каком именно прошлом был наш "Золотой век". Для "НОВЫХ ЛЮДЕЙ" будущее важнее прошлого. Мы считаем, что ценнее строить общие планы, искать новое место и новую роль нашей страны в мире, создавать актуальные технологии и прогрессивные произведения искусства, современные производства и компании.

История нынешней России - это череда чрезвычайных ситуаций и их героического преодоления. Власть управляет страной в режиме постоянного кризисного штаба и непрерывной полундры. Это делает бесполезными все попытки что-либо планировать на долгий срок.

Для "НОВЫХ ЛЮДЕЙ" непонятно, почему страна все время оказывается обречена на выживание через ежедневный подвиг. И надо ли постоянно тушить пожары, если можно вместо этого научиться их предотвращать? Только работа отлаженной системы создает возможность строить реалистичные планы, переходить от вынужденных импровизаций к долгосрочной стратегии, реализовывать проектный подход.

Работа и доход

Дать возможность работать и достойно зарабатывать, строить карьеру, реализовывать идеи, создавать задел на будущее.

Прекратить бесполезные траты бюджетных денег

Последние годы возможности нарастить доходы сокращались, а неизбежные расходы росли. Это происходило одинаково - и в масштабах одного человека или семьи, и в масштабах маленьких и больших компаний, и в масштабах всей страны. При этом государство, не имея новых источников дохода, но все время растущие затраты, год за годом выкачивало деньги из людей и из бизнеса. С 2013 года ВВП России рос, а реальные доходы людей падали. Деньги переходили из семейных бюджетов в государственные.

Именно такой сценарий нужно сломать в первую очередь.

Для этого необходимо:

1. Увеличивать доходы - а значит, создавать возможности для людей и бизнеса работать и зарабатывать.

2. Сокращать расходы - то есть прекратить бесполезные траты государственных денег, перестать оплачивать убыточные проекты из нашего кармана.

Снизить контроль государства над экономикой

Сейчас все крупные отрасли экономики контролируются государством. Все сферы деятельности, где возможна конкуренция и извлечение прибыли, должны стать свободными от участия государственных монополистов.

Государство из исполнителя станет заказчиком товаров и услуг. Появится огромный государственный заказ, исполнять который возьмутся частные компании. Космос, химическое производство, оборона - все это многомиллиардные отрасли, в которых появятся частные российские производители.

Необходимо ограничить расходы на содержание госслужащих и топ-менеджеров. Строго регламентировать представительские расходы, предоставлять необходимые, но не избыточные условия жизни. Все, что сверх этой нормы, пусть оплачивается элитой из своего кармана.

Свобода и право

Дать людям защиту и уверенность в том, что принятые законы и правила действуют безоговорочно. Если ты их не нарушал, значит, никто и никогда не сможет лишить тебя свободы, имущества или здоровья.

Предоставить доступ к информации, возможность формировать собственное мнение и открыто выражать его, не опасаясь преследований.

Мы за отмену законов, использующихся для осуществления государственной цензуры: в частности, закона об экстремизме и закона об оскорблении представителей власти. Необходимо упразднить Роскомнадзор. Запретить Министерству культуры требовать от финансируемых государством фильмов и театральных постановок "лояльности" по отношению к действующей власти.

Необходима свобода собраний и заявительный порядок согласования любого митинга. Пришло время отменить федеральные и муниципальные законы, ограничивающие свободу мирных собраний. Ввести ответственность для чиновников за препятствование проведению таких собраний.

Мы считаем, что тюремное заключение должно назначаться только за преступления против личности. В тюрьмах место только настоящим преступникам и рецидивистам. Экономические преступления должны наказываться штрафом. Политические статьи необходимо отменить, а всех жертв репрессий - реабилитировать.

Обновление системы

Сократить число чиновников и госаппарат. Осуществлять регулярное кадровое обновление. Реализовать возможность каждому идти во власть и менять ее к лучшему, работая уже не на себя, а на общество. Получать отчетность от чиновников о достигнутых результатах.

По всей вертикали власти в России царит застой и паралич, тормозящий развитие всей страны. Мэры, судьи, лидеры регионов и множество других чиновников назначаются на свои должности и десятки лет бессменно занимают их.

Необходимо сократить сроки президентских и парламентских полномочий. Ввести запрет на занятие одним человеком одной выборной должности более двух раз в жизни.

Для этого нужно изменить избирательное законодательство, внести изменения в законы о Государственной Думе РФ, в соответствующие главы Конституции РФ.

Увеличение политической конкуренции

Учитывать интересы и мнения всех граждан России при принятии законов и решений. Сделать выборными должности, от которых зависит жизнь людей.

Обеспечить каждому возможность жить в мире и безопасности, не опасаясь внешнего врага и внутреннего грабителя - в погонах и без.

Парламент - это место для дискуссий. Набравшая 1 миллион голосов партия должна проходить в Госдуму. Там должны быть представлены интересы всех россиян. Для этого необходимо изменить закон о выборах в Госдуму и снизить порог для партий - с 5% до 1 миллиона голосов, а также убрать все фильтры и отказаться от сборов подписей для выдвижения кандидатов.

Сегодня выборы превратились в подтверждение лояльности действующей власти. При этом те, от кого действительно зависят жизни граждан (судьи, прокуроры, участковые, главы управ), назначаются сверху и никак не отчитываются перед людьми. В результате на всех уровнях власть оторвана от избирателей, не слышит и не понимает их потребностей. Следует выбирать всех, от кого зависит жизнь людей.

Необходимо расширить полномочия участковых, сделать их выборными в своих районах. Нужны выборные районные и окружные прокуроры, надзирающие за действиями полиции и других органов власти и отчитывающиеся своим избирателям. Мы предлагаем провести широкую реформу МВД, отменить "палочную" систему и план по раскрываемости преступлений - перестать мотивировать силовиков наказывать как можно больше людей для получения премии.

Технологичное образование - успешное будущее

Предоставить всем возможность бесплатно учиться и учить детей - так, чтобы эти знания потом пригодились. Готовить людей к жизни в быстро меняющемся мире, давать предпринимательские компетенции. Сформировать национальный заказ на науку.

При каждом институте необходимо создавать инновационные кластеры, задача которых - упаковывать и продавать инвесторам разработки ученых.

Нужно обучать школьников проектной деятельности; показывать, как учиться; не вбивать знания, а преподавать навыки самообучения. Гибкость ума, способность перестраиваться под быстро меняющуюся среду - залог успешного развития человека в современном мире.

Здоровье как норма

Построить систему охраны здоровья. Дать людям возможность прожить долгую, здоровую и яркую жизнь - без риска оказаться в вечном рабстве у врачей и фармацевтов

1. Административно разделить медицину/фарминдустрию и здравоохранение, простроить систему охраны здоровья.

2. Создать возможности для каждого человека инвестировать в собственное здоровье и здоровье своих детей, в том числе посредством персональных медицинских счетов, куда напрямую будут уходить деньги, идущие сейчас на оплату полисов ОМС.

3. Обновить или создать заново стандарты в жизненно важных сферах. В первую очередь, в сфере детского здравоохранения - поскольку это фундамент всей жизни.

Комфортная жизнь и работа в любой точке страны

Бесплатно предоставить каждому человеку землю для строительства собственного дома или усадьбы, а также возможность быстро и комфортно перемещаться по стране и за ее пределами с помощью разветвленной транспортной системы. Создавать современную инфраструктуру и рабочие места в регионах, не забывая заботиться о здоровой среде обитания. Внедрять цифровые технологии для улучшения жизни людей.

Двухэтажная Россия

Эпидемия коронавируса показала, что наши города очень плохо приспособлены для комфортной жизни. Горожане с удовольствием разъедутся по небольшим поселениям-кластерам, с хорошим Интернетом и локальной экономикой.

Мы предлагаем по образцу "дальневосточного гектара" бесплатно выдать россиянам землю в центральной части России (не дальше 150 км от места их фактического проживания) для строительства собственного дома или усадьбы. Субсидии для переезжающих жить за город на строительство домов и создания малых предприятий. Создать возможность переезжающим объединяться в строительные кооперативы и строить для себя целые поселения - с последующим созданием там собственной мэрии и полиции.

Председатель Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

И.В. Лукиянова

Публикуется на основании ст. 15 Федерального закона "О политических партиях"