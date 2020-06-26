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26.06.2020 17:28
Рубрика: Экономика

Пассажиры смогут вернуть деньги за отмененные речные и морские рейсы

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство определило правила взаимоотношений компаний и пассажиров при отмене рейсов на внутренних водных и морских перевозках из-за угрозы или введения режимов чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Они распространяются на договоры, которые должны быть исполнены в период с 1 февраля и до конца этого года.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Речной транспорт

Фото: РИА Новости
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Перевозчику предоставлено право в одностороннем порядке изменить условия по дате, времени, маршруту и типу судна. Если гражданин согласен воспользоваться услугой, он должен направить соответствующее уведомление, а компания - осуществить перевозку в течение 18 месяцев со дня рейса, указанного в билете.

Если клиента новые условия не устраивают, а также в случае, когда фирма в одностороннем порядке отказывается от выполнения своих обязательств, уплаченные за проезд деньги возвращаются в полном объеме. Владелец билета или путевки должен не позднее 18 месяцев со дня рейса подать соответствующее заявление. Перевозчику с момента его получения дается 10 календарных дней, чтобы вернуть деньги, или в течение трех дней дает обоснованный, если заявление подано с нарушениями. После их устранения пассажир имеет право повторно обратиться за возвратом.

Морские перевозки

Фото: iStock
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Для морских круизов правила практически идентичны, но имеют несколько важных особенностей. Так, если фирма меняет в одностороннем порядке договор, то должна в течение 18 месяцев с даты рейса предложить новые условия, в том числе по стоимости, продолжительности и маршруту. Если клиенту они подходят, то для оплаты нового круиза он может использовать частично или полностью ранее внесенные средства, а если их недостаточно, то доплатить.

При возврате денег фирмы обязаны уплатить проценты за пользование денежными средствами. Их размер определяется ключевой ставкой Центрального банка, действовавшей в соответствующие периоды. Проценты начисляются по день возврата средств пассажиру, но не позднее 30 месяцев с даты отправления рейса, указанного в билете. Правительство исключило начисление процентов на проценты.

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