Павел Деревянко и Оксана Акиньшина снимутся в сериале о Патриарших

Новости

Порошенко предрекли тюремную камеру после заявления о Крыме 12:47
На форуме "Армия-2020" представят более 25 тысяч образцов вооружений 12:44
В МВД сообщили о ликвидации почти 60 нарколабораторий в первом квартале 12:44
В Петербурге синтезировали новый материал для изучения черных дыр 12:41
В Костроме украли съемную квартиру 12:37
Мурашко: Прививки от различных инфекций получают 96 процентов детей 12:36
Губернатор Дона проголосовал по поправкам в Конституцию России 12:34
В Хабаровском крае экипаж судна посадили на карантин из-за вспышки COVID-19 12:33
Названо число москвичей, готовых ездить на работу на велосипеде 12:31
Лукашенко призвал чиновников Минской области ориентироваться на крупные инвестпроекты 12:30
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым 12:27
В Ярославской области откроют торговые центры 12:27
РФ и Турция обсудили вопросы сотрудничества в сфере правовой помощи 12:25
В Москве вручную проверят реестр электронных избирателей 12:23
Фонд защиты прав дольщиков достроит 9 проблемных домов в 4 регионах 12:22
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2% 12:19
Стартовало народное голосование премии "Класс" 12:17
10 тысяч астраханцев проголосуют на дому по поправкам в Конституцию РФ 12:17
В Пермском крае будут судить мать, бросившую пятерых детей в опасности 12:15
Бывшему курганскому вице-губернатору продлили арест 12:11
Мурманское судно "Кокшайск" сняли с мели норвежские спасатели 12:07
В России зарегистрировано 50 тест-систем для определения COVID-19 12:05
В КЧР участки для голосования по Конституции РФ защитили от COVID-19 12:05
В Москве прогнозируются дачные пробки 12:01
СК расследует гибель российских туристов в Турции 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Как в этом году пройдут школьные выпускные балы
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
Верховный суд разрешил не платить налоги с прощеных долгов
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
В Роструде рассказали о сокращенной рабочей неделе
26.06.2020 12:00
Рубрика: Культура

Павел Деревянко и Оксана Акиньшина снимутся в сериале о Патриарших

Текст: Сусанна Альперина
Оксана Акиньшина и Павел Деревянко Фото: предоставлено КиноПоиск HD Оксана Акиньшина и Павел Деревянко Фото: предоставлено КиноПоиск HD
Оксана Акиньшина и Павел Деревянко Фото: предоставлено КиноПоиск HD

Про истории жителей Патриарших прудов начали снимать сериал. Вряд ли он будет похож на ту историю, связанную с Патриаршими, что была рассказана в романе "Мастер и Маргарита" и его экранизациях. Хотя бы потому, что "Беспринципные" - а так называется комедийный сериал - основывается на произведениях писателя и сценариста Александра Цыпкина, а это совсем другой автор, нежели Михаил Булгаков.

Фото: START/youtube
Вышел тизер сериала "Текст. Реальность"

Однако онлайн-платформа КиноПоиск HD уже не жалеет сил и средств, вкладываясь в этот проект, который делает совместно с продюсерской компанией "Медиаслово". Вот, кстати, и ответ всем тем, кто думал, что "Медиаслово", которым руководят продюсеры Данила Шарапов и Петр Ануров, будет снимать сериалы эксклюзивно для сервиса ivi.

Премьера запланирована на осень 2020 года в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. А пока анонсировано начало съемок, и ресурс честно предупреждает, что "Беспринципные" - это сатирические зарисовки по мотивам рассказов Александра Цыпкина. Главными героями сериала станут приличные жители Патриарших прудов со своими неприличными историями, о которых не принято говорить вслух. Жителей Патриарших сыграют Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и Кристина Бабушкина.

Павел Деревянко и Николай Фоменко Фото: предоставлено КиноПоиск HD
Фото: kinopoisk.ru
Первый виртуальный рынок российского контента подвел итоги

Режиссер "Беспринципных" - Роман Прыгунов ("Магомаев", "Духless"), который уже не раз работал с компанией "Медиаслово".

"Это был бесконечно счастливый первый съемочный день: великолепные актеры, прекрасный режиссер, классная команда, фантастические продюсеры. У меня только один вопрос - мои рассказы достойны такого счастья? Я уверен, что получатся живые, веселые, очень человечные истории, которые будут интересны не только жителям внутри Cадового кольца, но и за его пределами - потому что эти истории про самые простые человеческие чувства: любовь, дружбу, про нашу жизнь", - радуется писатель и сценарист Александр Цыпкин.

В сериале "Беспринципные" 8 серий по 50 минут. Остается один вопрос - покажут ли этот проект, когда он будет готов на Patriki Film Festival, который проводят вот уже два года. В последний раз на Патриарших поставили огромный экран. Кинопроекты на нем очень хорошо смотрятся.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Пушков прокомментировал заявление Порошенко о "возвращении" Крыма
Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против "Северного потока-2"
Суд: Серебренников руководил преступной схемой по хищению госсредств
Минобороны: 35 иностранных самолетов провели разведку у границ России
Как начинают свою работу музеи под открытым небом
Витебск готовится принять фестиваль "Славянский базар"