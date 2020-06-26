Павел Деревянко и Оксана Акиньшина снимутся в сериале о Патриарших

Про истории жителей Патриарших прудов начали снимать сериал. Вряд ли он будет похож на ту историю, связанную с Патриаршими, что была рассказана в романе "Мастер и Маргарита" и его экранизациях. Хотя бы потому, что "Беспринципные" - а так называется комедийный сериал - основывается на произведениях писателя и сценариста Александра Цыпкина, а это совсем другой автор, нежели Михаил Булгаков.

Однако онлайн-платформа КиноПоиск HD уже не жалеет сил и средств, вкладываясь в этот проект, который делает совместно с продюсерской компанией "Медиаслово". Вот, кстати, и ответ всем тем, кто думал, что "Медиаслово", которым руководят продюсеры Данила Шарапов и Петр Ануров, будет снимать сериалы эксклюзивно для сервиса ivi.

Премьера запланирована на осень 2020 года в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD. А пока анонсировано начало съемок, и ресурс честно предупреждает, что "Беспринципные" - это сатирические зарисовки по мотивам рассказов Александра Цыпкина. Главными героями сериала станут приличные жители Патриарших прудов со своими неприличными историями, о которых не принято говорить вслух. Жителей Патриарших сыграют Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и Кристина Бабушкина.

Павел Деревянко и Николай Фоменко Фото: предоставлено КиноПоиск HD

Режиссер "Беспринципных" - Роман Прыгунов ("Магомаев", "Духless"), который уже не раз работал с компанией "Медиаслово".

"Это был бесконечно счастливый первый съемочный день: великолепные актеры, прекрасный режиссер, классная команда, фантастические продюсеры. У меня только один вопрос - мои рассказы достойны такого счастья? Я уверен, что получатся живые, веселые, очень человечные истории, которые будут интересны не только жителям внутри Cадового кольца, но и за его пределами - потому что эти истории про самые простые человеческие чувства: любовь, дружбу, про нашу жизнь", - радуется писатель и сценарист Александр Цыпкин.

В сериале "Беспринципные" 8 серий по 50 минут. Остается один вопрос - покажут ли этот проект, когда он будет готов на Patriki Film Festival, который проводят вот уже два года. В последний раз на Патриарших поставили огромный экран. Кинопроекты на нем очень хорошо смотрятся.