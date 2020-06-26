Песков назвал дело Серебенникова поводом для анализа господдержки культуры

В Кремле не будут давать оценку делу режиссера Серебренникова, но в курсе заявлений деятелей культуры по делу "Седьмой студии". Это дело - повод для того, чтобы проанализировать расходование госсредств в учреждениях культуры, и такой анализ будет сделан, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не можем давать оценку этого дела ни на стадии следствия, которое уже завершилось, ни на стадии вынесения приговора", - сказал журналистам Песков. "Мы никогда этого не делаем и не будем делать и сейчас", - добавил он.

На вопрос, готовятся ли в Кремле к каким-то акциям в связи с резонансом вокруг дела, пресс-секретарь президента ответил отрицательно и спросил: "А какие могут быть акции по этому поводу?".

"Общественного напряжения мы не чувствуем, мы чувствуем, что, действительно, многие деятели культуры высказали свое мнение", - заметил Песков. "В отличие от них мы не имеем на это право", - добавил он. "Но все мнения, которые высказывают деятели культуры, мы хорошо знаем, мы с ними знакомы и мы их учитываем", - заверил представитель Кремля.

На вопрос, нужно ли менять сам инструмент господдержки культуры, пресс-секретарь главы государства заявил: "Безусловно, дело Серебренникова, конечно, повод для того, чтобы тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, чтобы сократить возможную коррупциогенность в этой области".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что это функция министерства культуры и нет сомнений, что необходимый анализ будет сделан.

На вопрос, считает ли Песков Серебренникова талантливым режиссером, он ответил, что не имеет права давать личные оценки во время брифинга в качестве пресс-секретаря главы государства.