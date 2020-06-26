Подгузов сменит Бельянинова во главе правления Евразийского банка развития

Заместитель гендиректора "Почты России" Николай Подгузов займет пост председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) вместо Андрея Бельянинова, сообщается на сайте правительства.

Его кандидатуру для назначения на должность главы ЕАБР внесет Минфин. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Вопрос об избрании Подгузова председателем правления ЕАБР будет рассмотрен 30 июня на заседании совета банка. Кандидатуру руководителя утверждают на четыре года.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, созданная в 2006 году Россией и Казахстаном. Позже к соглашению присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.