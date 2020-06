Праздник "Алые паруса" меняет формат

Современные реалии диктуют свои условия, меняют привычные форматы массовых мероприятий. Некоторые ежегодные конференции, семинары, "круглые столы" перешли в онлайн. В виртуальной реальности прошел и последний звонок для выпускников средних школ: здоровье молодых россиян дороже. Условия изменились, но не смогли отменить того, что олицетворяет будущее и уверенность в лучшее для многих россиян.

Не станет исключением и будет без уличных зрителей праздник "Алые паруса", традиционно проводящийся в Петербурге в двадцатых числах июня и ставящий яркую, красочную, незабываемую точку в школьной жизни выпускника. Причем, не только питерского. Да, "вживую" праздник проводился для выпускников Северной столицы, но благодаря прямой трансляции Пятого канала и вездесущему интернету наблюдать за великолепным шоу мог каждый желающий. Бриг под алыми парусами, ведомый благородным Артуром Греем, символизирует веру в прекрасное будущее и одновременно намекает молодым людям, что оно в их собственных руках, и только от них самих зависит, в какую сторону повернуть штурвал.

Учитывая все еще сложную эпидемическую обстановку в стране, организаторы праздника приняли решение, что "Алые паруса - 2020" в нынешнем году сменят офлайн формат на телевизионный. При этом грандиозное шоу сохранит все свои лучшие элементы: уникальную водную феерию, концерт лучших артистов страны и проход брига под алыми парусами. Полную версию праздника - звездную сцену, театрализованное представление на воде, а также появление белоснежного брига "Россия" под залпы салюта - увидят только телезрители Пятого канала. Другие центральные каналы покажут только кульминацию - пиротехническое шоу и проход корабля в акватории Финского залива.

В этом году отмечается 140 лет со дня рождения автора знаменитой повести "Алые паруса" Александра Грина. И концертные номера в исполнении Димы Билана, Веры Брежневой, рэпера ST и других популярных исполнителей будут посвящены произведениям писателя. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал режиссер с мировым именем Василий Бархатов. Ведущими "Алых парусов" по традиции будут Иван Ургант и Дарья Александрова.

Монтаж сцены уже почти закончен. А поскольку "Алые паруса" всегда славились тем, что в них используются самые передовые технические разработки, организаторы решили не отступать от традиции и добавить мультимедийные эффекты в выступления артистов во время трансляции.

"На самом деле, не имеет значения, в какой локации происходит действо. Главное - кем это поставлено и как сделано,"- делится своими впечатлениями участник шоу "Алые паруса-2020" Валерия Вершинина.

"Алые паруса-2020" однозначно не уступят по масштабу и зрелищности предыдущим праздникам, а по количеству теле- и Интернет-зрителей наверняка поставят новый рекорд. Несколько десятков телекамер не упустят ни одной детали праздника.

"Мы всегда верны принципу, что наше шоу должно развиваться и с каждым годом становится только совершеннее, удивлять и поражать. Мы сохраняем самые лучшие традиции и вместе с тем реализуем самые смелые задумки. И, конечно, мы ждем совершенно нового свежего эффекта, который мы хотим произвести на наших зрителей", - рассказывает режиссер-постановщик проекта "Алые паруса - 2020" Михаил Колпахчиев.

До праздника осталось еще несколько дней, и подготовка к нему идет полным ходом. Белоснежный бриг "Россия" уже пришел в Финский залив, алые паруса заняли свои места на мачтах. Сейчас команда судна оттачивает новую траекторию маршрута. Но кто поведет бриг под алыми парусами в самую романтическую ночь июня? На роль капитана Грея претендовало много профессиональных вокалистов. На финальном этапе конкурса победу вырвал оперный певец Андрей Максимов - молодой человек с уникальным тенором и благородной внешностью. Сейчас он усиленно репетирует главную песню праздника и оттачивает актерское мастерство. Под покровом белых ночей юная Ассоль в легком белом платье, развевающемся на ветру, все более уверенно шагает по волнам, готовясь к встрече со своей мечтой в самую романтическую ночь лета.

Портовый люд города Лисса на этот раз заменят профессиональные барабанщики. Для их шоу подготовлены многоуровневые декорации в урбанистическом стиле. Номер обещает быть ярким, динамичным и, разумеется, достаточно громким.

Пираты, про которых юный Артур Грей читал в книгах, переберутся с моря на сушу и предстанут в окружении машин и другого "железа". Симбиоз любимой повести великого мечтателя Грина и режиссерской фантазии… Не станем рассказывать, что будет дальше, включайте 27 июня Пятый канал и смотрите сами. Команда проекта сделает все возможное, чтобы праздник выпускников "Алые паруса-2020" стал для каждого парусом надежды и его путеводной звездой по взрослой жизни.

Кстати

"Алые паруса" - единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Самый первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами - как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году при поддержке Банка "РОССИЯ", правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

"Алые паруса" способствуют росту туристического потока в Северную столицу, приносят известность городу во всем мире. Это единственный в России праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма и рекомендованный к посещению почти в 20 странах Евросоюза. В прошлом году мероприятие побило рекорд по числу зрителей, которые наблюдали за представлением с набережной - их было почти полтора миллиона. И более 10 миллионов человек любовались парусами цвета зари онлайн.

В 2019 году праздник "Алые паруса" стал победителем престижного международного конкурса Best Event Awards World, получив главную награду в номинации Iconic Event Award-2019 и две серебряные статуэтки в номинациях Best Musical Event- 2019 и Best Bea World Agency-2019.

16+