Президент Болгарии: Премьер создает стране имидж бандитского государства

Президент Болгарии Румен Радев обвинил действующее правительство страны в том, что оно ведет республику к пропасти.

"Какой нормальный инвестор вложит деньги в Болгарию, когда видит, что здесь попирается закон, - цитирует Болгарское национальное радио (БНР) главу республики. - Тысячи болгар иммигрировали, а сейчас от нас уйдет и бизнес".

При этом Радев указал на провал премьер-министра страны Бойко Борисова в управлении страной. Президент отметил, что власти государства зачастую применяют выборочный подход и используют двойные стандарты в своей политике. "На нашу страну поистине легло пятно позора", - прокомментировал президент ситуацию в республике. По его словам, Болгария начала приобретать имидж бандитского государства.

Заявление лидера страны прозвучали на фоне участившихся в последнее время обвинений в адрес правительства в неспособности вывести страну из кризиса, регулярных антиправительственных митингов и коррупционных скандалов.

Противостояние между Радевым и Борисовым - фактическим руководителем государства - длится уже продолжительный период времени. Противоречия между ними вызваны кардинально разными подходами к выстраиванию политики страны. В частности, президент неоднократно выступал с заявлениями о необходимости сближения с Россией, в то время как премьер всегда придерживался линии, навязываемой Брюсселем и Вашингтоном.