ПСБ поддерживает экономику Удмуртской Республики

Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в масштабном онлайн-марафоне "Удмуртия Calling" и выступил на инвестиционной сессии.

Инвестиционный день форума "Промышленность и государственно-частное партнерство" был посвящен презентации возможностей Удмуртии в сфере промышленности и ГЧП-проектам. Мероприятие организовано правительством Удмуртской Республики. Участников мероприятия приветствовал глава региона Александр Бречалов. В своем выступлении Петр Фрадков отметил, что сотрудничество с Удмуртией имеет для банка приоритетное значение на протяжении многих лет.

"В республике сконцентрировано большое количество ведущих российских предприятий ОПК, с которыми мы успешно развиваем отношения, - подчеркнул он. - Мы являемся уполномоченным сервисным партнером в части сопровождения гособоронзаказа, и особое внимание уделяем вопросам диверсификации. Те уникальные компетенции, которыми ПСБ обладает благодаря работе с крупными промышленными предприятиями, универсальны и в равной степени применимы к малому и среднему бизнесу. Это поддержка хозяйственной деятельности, банковские гарантии, финансирование инвестпроектов с длительными горизонтами. В текущей экономической повестке банк оперативно реагирует на те вызовы, с которыми сталкиваются клиенты, и предлагает новые решения, меры поддержки. Потенциал производственного бизнеса в Удмуртии очень высок, и доля МСБ в объеме кредитного портфеля банка неизменно увеличивается".

Петр Фрадков рассказал о новых, знаковых для Удмуртии проектах, реализуемых при содействии ПСБ. Банк участвует в решении вопросов социально-экономической повестки и активно поддерживает начинания, связанные с развитием региональной инфраструктуры. Это способствует развитию промышленного потенциала республики.

В настоящее время в ПСБ идет подготовка к реализации крупного проекта в сфере ЖКХ - и не только о кредитовании компаний, но и о планируемой масштабной инвестиционной программе на сумму около 10 миллиардов рублей. ПСБ также ведет диалог с регионом о дальнейшем развитии его спортивной инфраструктуры - до конца года планируется подписать кредитное соглашение на 750 миллионов рублей, предназначенных на реконструкцию спортивного объекта.

Кредитный портфель банка в регионе по малым и средним предприятиям составляет более 1,5 миллиарда рублей. Из них 100 миллионов рублей уже выданы на выплату заработной платы и возобновление предпринимательской деятельности в качестве меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. В ближайшее время планируется выдать еще более 100 миллионов рублей на эти же цели, и банк продолжает принимать заявки на льготные кредиты. Также более 700 миллионов рублей уже направлены на реализацию различных инвестиционных проектов СМБ.

Материал представлен ПАО "Промсвязьбанк"