Пушков прокомментировал заявление Порошенко о "возвращении" Крыма

Никакого "уникального шанса вернуть Крым" у Киева нет, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"У Украины нет шансов вернуть Крым, Порошенко может даже не рассуждать об "уникальном шансе", - написал Пушков в своем Twitter. - Эпидемия и цены на нефть на это никак не повлияют".

Сенатор также напомнил, что еще в 1991 году история дала Киеву возможность сохранить Крым, но Украина этим шансом не воспользовалась и потеряла полуостров навсегда.

Напомним, ранее бывший глава Украины сделал заявление, что якобы может "заставить" Москву "уйти из Крыма". Свое заявление Порошенко основывал на личном мнении, будто из-за "кризиса" Россия не способна содержать полуостров. Впрочем, это не первое подобное заявление. Украинские власти, отказываясь признавать итоги голосования в 2014 году, регулярно озвучивают инициативы по "возвращению Крыма", которые ничем не подкрепляются.