Путин и Макрон обсудили новую архитектуру европейской безопасности

Президенты России и Франции на переговорах в формате видеоконференции обсудили множество вопросов - от партнерства в решении мировых проблем и борьбы с коронавирусом до региональных кризисов - на Украине, в Сирии и Ливии.

Как сообщили в Кремле по итогам встречи, беседа была продолжительной. Лидеры отметили востребованность российско-французского партнерского взаимодействия в решении актуальных мировых проблем и поиске ответов на острые глобальные вызовы - международный терроризм, измене­ние кли­мата, нарастание конфликт­ного потенциала в мире. Важная задача - объединение усилий по борьбе с распространением коронавируса и преодоление последствий пандемии.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН за поддержание международного мира и безопасности. Здесь очень важное значение имеет реализация российской инициативы о саммите "ядерной пятерки".

Лидеры проанализировали различные аспекты ситуации в сфере стратегической стабильности. "Подчеркнута важность сохранения действующих механизмов контроля над вооружениями и укрепления предсказуемости и доверия в военной области", - сообщили в Кремле. Главы государств условились, что работа будет активизирована в формате "два плюс два" с участием министров иностранных дел и обороны.

Президенты продолжили обмен мнениями по вопросам формирования новой архитектуры европейской безопасности, согласовав перечень основных направлений диалога по этим и другим темам по линии профильных ведомств.

Путин и Макрон долго обсуждали региональные кризисы. По внутриукраинскому конфликту высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации ключевых положений Минских договоренностей и решений "нормандской четверки". Путин подчеркнул необходимость выполнения Украиной обязательств по политическим аспектам урегулирования, а также безальтернативность налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском.

Оба лидера озабочены продолжением боевых действий в Ливии: президенты высказались за незамедлительное прекращение огня и возобновление межливий­ского диалога в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюции СБ ООН, а также за консолидацию международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию.

Путин и Макрон обменялись мнениями и о положении дел в Сирии. Президент РФ рассказал о мерах, предпринимаемых Россией по нормализации в Идлибской зоне деэскалации. Оба лидера считают необходимым продолжение бескомпромис­сной борьбы с терроризмом и действий по улучшению гуманитарной обстановки в Сирии. Эти темы продолжат обсуждать министры иностранных дел.

Лидеры затронули и вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе с акцентом на взаимодействие по климату, арктической проблематике и мирному атому.

В контексте юбилея Победы в Великой Отечественной войне подчеркнуто, что в России и Франции всегда будут помнить о славных страницах совместной борьбы против нацизма.

Путин подтвердил приглашение приехать в Россию с полноформатным визитом, а Макрон его с благодарностью принял.