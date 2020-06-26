Путин может выступить с обращением к гражданам накануне голосования

Перед днем голосования по поправкам к Конституции планируется новое обращение президента к гражданам.

На просьбу подтвердить информацию о том, что якобы 29 июня Владимир Путин собирается выступить с телеобращением, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "В понедельник он не выступит с обращением".

"Но перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам", - продолжил представитель Кремля.

"Поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить... Методом дедукции вы можете определить день", - заключил Песков.