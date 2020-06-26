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26.06.2020 15:30

Путин назвал решающий фактор в борьбе с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Эпидемия коронавируса отступает, заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции с участниками всероссийской акции "Мы вместе". Сила нашего народа всегда была в отзывчивости и ответе на вызовы всем миром, сказал он. И такая консолидация общества, объединение сил в один кулак стало решающим фактором в борьбе с инфекцией.

Глава государства поблагодарил волонтеров, которые бескорыстно по своей инициативе совершали добрые поступки во имя жизни и здоровья сограждан. "Сила нашего народа всегда была в такой отзывчивости, в ответе на вызовы всем миром", - заметил он. Волонтеры вместе с медиками и работниками жизненно важных сфер обеспечения сделали многое, чтобы угроза начала отступать.

Фото: iStock
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"Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служит главным решающим фактором в борьбе с опасной инфекцией", - убежден Владимир Путин. "В период эпидемии слова "мы вместе" стали, безусловно, символом надежды для нашего общества, для всей страны, - подчеркнул он. - Люди чувствовали, что никто не оставит их в беде, где бы они ни жили".

"Волонтеры, по самым скромным подсчетам, оказали действенную практическую помощь более чем трем миллионам граждан", - продолжил глава государства. Прежде всего, тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе, - инвалидам, тяжело больным, пожилым. Добровольческие инициативы активно поддерживал и отечественный бизнес: собрали 1,8 миллиарда рублей, сказал президент.

"Все вы: волонтеры, НКО, деловое сообщество показали зримый пример гражданской ответственности, зрелости и солидарности", - оценил Путин. Движущей силой многих добровольческих проектов стали совсем молодые люди, и президент поздравил их с наступающим Днем молодежи.

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"Сейчас эпидемия, слава Богу, отступает и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться", - продолжил глава государства. Работа сделана на совесть, на дворе лето, можно и отдохнуть с чувством выполненного долга, сказал он. Но штабы акции "Мы вместе" не расходятся. "Хорошо вас понимаю - когда есть сплоченная команда единомышленников, опыт сплоченной работы в сложных условиях, хочется браться за новые задачи, вновь и вновь испытывать настоящую радость от того, что помогаешь другим", - заявил Путин.

"Уверен, у вас много идей и проектов, и это очень хорошо, это здорово, - похвалил президент и заверил: - Если потребуется дополнительная поддержка, пожалуйста, сформулируйте, и мы с удовольствием вас поддержим".

Пандемия коронавируса COVID-19

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