Путин обещал отметить волонтеров за вклад в борьбу с эпидемией

Все, кто внес существенный вклад в борьбу с пандемией коронавируса, будут отмечены. Об этом заявил президент Владимир Путин на видеоконференции с участниками акции "Мы вместе".

Глава государства обещал, что все сделанное в эти сложные и тяжелые месяцы будет проанализировано. "И, конечно, мы отметим всех людей, которые внесли существенный вклад в борьбу с эпидемией", - заверил он.

"А тех, кто отдал свою жизнь в этой борьбе, - обязательно", - подчеркнул Владимир Путин. В частности, волонтеры попросили посмертно наградить 19-летнюю Светлану Анурьеву, которая, несмотря на онкозаболевание, продолжала помогать людям. "Конечно", - ответил президент.

Все направления работы волонтеров имеют для общества огромное значение. "То, что есть такие люди, как вы, которые берутся за исполнение этих без всякого преувеличения общегосударственных задач, чрезвычайно важно", - заявил Путин.