Путин поддержал идею учреждения международной премии для волонтеров

Президент России Владимир Путин поддержал предложение студентки РУДН Дианы Джалаловой учредить международную премию за вклад в решение глобальных проблем, которую могли бы получать волонтеры из разных стран мира.

Инициатива прозвучала в пятницу в ходе встречи главы государства с участниками акции "Мы вместе".

"Мне кажется, идея поддержать ваших коллег и единомышленников в других странах со стороны Российской Федерации, определить что-то вроде награды, премии, какого-то гранта - это очень хорошая идея", - сказал Владимир Путин. По его мнению, это поможет российским волонтерам выстраивать отношения с коллегами из других странах в гуманитарной сфере.

"Замечательно, обязательно проработаем это и реализуем", - заявил он.

"Это еще будет показывать - в известной степени и в хорошем смысле - наши лидерские позиции", - добавил глава государства.