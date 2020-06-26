Путин пообещал продолжить вывоз граждан из-за границы

Россия по-прежнему будет вывозить своих граждан, желающих вернуться на родину. С учетом того, что ситуация с коронавирусом меняется к лучшему, то и вывоз граждан из-за рубежа приобретет более широкий характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на видеоконференции с участниками акции "Мы вместе".

"Проблема заключалась в том, что всех наших граждан, которые находятся за границей, перевезти, скажем, через Москву, для Москвы было очень сложно. Потому что всех нужно было разместить на 14 дней в карантин, даже у Москвы не было такого объема соответствующих учреждений, где можно было бы тысячи людей почти одновременно разместить на 14 дней, - напомнил глава государства. - Поэтому правительство приняло решение вывозить по регионам. Но там есть свои сложности, в том числе и с уровнем распространения инфекции".

Так глава государства ответил на обращение Героя России, пилота Дамира Юсупова, который рассказал, что сейчас за границей находятся свыше 50 тысяч граждан РФ и попасть на вывозные рейсы не так легко - регистрируют только жителей "одобренных регионов". "Просим вашего поручения, чтобы соответствующие органы рассмотрели возможность вывоза наших соотечественников из-за границы, чтобы регистрировали на такие рейсы не только жителей определенных регионов, но и всех граждан России", - сказал он.

"Но вы, безусловно, правы, - сказал Владимир Путин. - Мы же не можем своих граждан за границей оставить, поэтому эта работа будет продолжена. А с учетом того, что и как складывается в каждом регионе конкретно, будут приниматься решения и по этим оставшимся пока за границей гражданам".

"Безусловно, мы будем вывозить всех, кто хочет вернуться на родину, с соблюдением, конечно, соответствующих санитарных правил в тех местах, куда они возвращаются", - заверил президент. "Работу эту будем продолжать, и с учетом того, что ситуация все-таки меняется к лучшему, надеюсь, что и работа, о которой вы сказали, приобретет более широкий характер, причем в самое ближайшее время", - заключил он.