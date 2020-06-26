Брачный аферист из Африки выманил у жительницы Тулы более миллиона рублей

В Туле полиция задержала гражданина одной из африканских стран. Он подозревается в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина познакомился на сайте знакомств с 46-летней тулячкой. Целый месяц они переписывались в соцсети. Он - якобы военный, иностранец с красивой историей о выполнении международной миссии в Афганистане. Фото, как потом выяснилось, представил не свое. Зато общение было на английском через онлайн-переводчик.

Женщина увлеклась, к тому же "настоящий полковник" вскоре предложил ей официальный брак. Он якобы намеревался демобилизоваться, а за время службы накопил крупную сумму денег, поэтому попросил возлюбленную помочь переправить валюту в Россию. Для этого надо всего лишь дать взятку при досмотре дипломатической почты. Подробную инструкцию жених прислал по электронной почте с иностранного домена.

Женщина взяла банковский кредит. Деньги - 1 миллион 170 тысяч рублей - разбила на три части и перевела на указанный счет. После этого возлюбленный пропал. Только тут женщина поняла, что общалась не с иностранным военным, а с мошенником.

Тулячка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Сыщики из уголовного розыска выяснили личность мужчины. Он был задержан в Москве. Никакого отношения к военной службе этот человек не имеет. Сейчас следователи выясняют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.