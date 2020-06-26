Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал о новых прогулочных маршрутах ВДНХ

Депутат Мосгордумы и народный артист России Евгений Герасимов рассказал aif.ru о новых прогулочных маршрутах на ВДНХ, которые начинаются от арки главного входа.

- Почему многие любят ВДНХ? Ответ прост - каждый может найти себе маршрут по душе. Можно прогуляться в одиночестве или компанией, ознакомиться с богатой природой парка, воспользоваться велосипедами или роликами, - заметил он.

Например, первый маршрут "ВДНХ в цветах" проходит по Центральной аллее, скверам Юннатов и Латвийскому, Мичуринскому саду и Ландшафтному парку. Финиширует прогулка в Минском сквере. Второй носит название "За вдохновением". Здесь можно пройтись вокруг фонтана "Дружба народов", прогуляться по аллее Космонавтов и площади Промышленности. Этот вариант для тех, у кого не так много свободного времени. "Прогулка займет не более получаса, но за это время посетители увидят самые яркие достопримечательности ВДНХ", - говорит Герасимов.

Третий маршрут - "Природный мир ВДНХ" - включает 18 локаций. Его депутат особенно рекомендует любителям неспешных прогулок.

"Гости выставки смогут полюбоваться 14 фонтанами центральной аллеи, посетить Зеленый лабиринт, воздушную экотропу и побывать на смотровой площадке в Ландшафтном парке, - говорит Герасимов. - Этот маршрут проходит через такие природные памятники ВДНХ, как Мичуринский сад, цветники и газоны Центральной аллеи, исторический лесной массив Останкинской дубравы, а также различные современные экологические объекты. В финале гости окажутся возле водной дороги с искусственными ручьями".