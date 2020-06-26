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26.06.2020 21:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Депздрав опроверг сообщения о невыплатах надбавок в ГКБ№64 им.Виноградова

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Департамент здравоохранения Москвы опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о неплате якобы положенных сотрудникам клинико-диагностической лаборатории ГКБ № 64 им. Виноградова выплатах. В ведомстве указали, что лаборатория расположена в корпусе, который не перепрофилировался для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Исследования в этой лаборатории на выявление новой коронавирусной инфекции методом ПЦР не проводились. Поэтому федеральные надбавки ее сотрудникам не предусмотрены.

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Региональные же стимулирующие выплаты сотрудникам этой лаборатории выплачены. Их расчет производился по фактически отработанному времени на проведение исследований методом ИФА. Стимулирующие выплаты, начисленные с соблюдением положений нормативных документов за апрель и май 2020 года, выплачены сотрудникам в полном объёме.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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