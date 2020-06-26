Депздрав опроверг сообщения о невыплатах надбавок в ГКБ№64 им.Виноградова

Департамент здравоохранения Москвы опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о неплате якобы положенных сотрудникам клинико-диагностической лаборатории ГКБ № 64 им. Виноградова выплатах. В ведомстве указали, что лаборатория расположена в корпусе, который не перепрофилировался для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Исследования в этой лаборатории на выявление новой коронавирусной инфекции методом ПЦР не проводились. Поэтому федеральные надбавки ее сотрудникам не предусмотрены.

Региональные же стимулирующие выплаты сотрудникам этой лаборатории выплачены. Их расчет производился по фактически отработанному времени на проведение исследований методом ИФА. Стимулирующие выплаты, начисленные с соблюдением положений нормативных документов за апрель и май 2020 года, выплачены сотрудникам в полном объёме.