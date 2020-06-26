Две тысячи подозрительных учетных записей исключены из реестра э-голосующих

Около 2 тысяч "подозрительных" аккаунтов в реестрах электронных избирателей найдены после сверки списков Мосгоризбиркома. Об этом журналистам сообщил глава столичного Общественного штаба по контролю за общероссийским голосованием Илья Массух.

Если быть точным, то число "подозрительных" учетных записей - 1 947. Никаких претензий к ним предъявить нельзя, просто все они были зарегистрированы в системе перед самым началом плебисцита. На фоне резонанса вокруг случаев двойного голосования решили перестраховаться. Из этих "подозрительных" электронных избирателей 547 проголосовали. Оставшиеся 1 400 аккаунтов были заблокированы, подчеркнул Массух.

Всех попавших в этот список оповестят, что электронное голосование для них невозможно. Однако они имеют право прийти на избирательные участки и проголосовать очно, традиционным способом.