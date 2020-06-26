Как в Москве пройдет День молодежи

Московские парки подготовили мастер-классы и лекции ко Дню молодежи. Мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Видеоматериалы появятся 27 июня в аккаунтах зон отдыха в соцсетях.

"Несмотря на то что парки пока не проводят массовые программы, они все равно ждут гостей в День молодежи - приглашают погулять, посидеть в кафе, покататься на самокатах, велосипедах и роликах, - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. - Или, например, посмотреть их праздничные онлайн-проекты, находясь не дома, а на свежем воздухе. Во многих парках работает бесплатный городской Wi-Fi". При этом, подчеркнула она, не стоит забывать об элементарных правилах безопасности из-за угрозы COVID-19 и соблюдать социальную дистанцию.

Что посмотреть в соцсетях парков 27 июня? К примеру, Лианозовский парк подготовил мастер-класс по современному танцу, а парк "Садовники" - видео для начинающих бегунов. "Зеленая школа" Парка Горького устроит виртуальный мастер-класс по окрашиванию футболок в технике Tie-Dye. Выяснить тайну исчезновения хозяйки замка предлагают онлайн-гостям "Фили". На онлайн-платформе Zoom в 15:00 начнется квест, основанный на детективах Агаты Кристи и Гилберта Кита Честертона.