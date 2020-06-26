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26.06.2020 15:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Какие пляжи Москвы безопасны для купания

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве проверили на безопасность девять зон отдыха с купанием и 43 без купания. Только в четырех из девяти водоемов вода оказалось соответствующей санитарным нормам. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по столице.

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Режим повышенной готовности из-за коронавируса в столице сохраняется, поэтому зоны отдыха официально остаются закрыты, однако из-за жары и в связи с поэтапным снятием ограничений специалистами проводится мониторинг их санитарного состояния, в частности, проверяется качество и безопасность воды и песка.

"Вода в четырех из девяти водоемов для купания - озеро "Школьное" (ЗелАО), озеро "Черное" (ВАО), "Большой городской пруд" (ЗелАО), озеро "Белое" (ВАО) - отвечает санитарным требованиям, - отмечают в Роспотребнадзоре. - В пяти купальных водоемах выявлены несоответствия качества воды: "Тропарево" (ЮЗАО), озеро "Мещерское" (ЗАО) - по санитарно-химическим показателям, пляж "Левобережный" (САО) - по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3" (СЗАО) - по микробиологическим показателям".

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Во всех зонах отдыха с начала сезона провели 1 624 исследования воды, в том числе на РНК коронавируса, а также 1 048 исследований песка. Коронавирусной инфекции нет ни в одном водоеме. Песок же во всех зонах отдыха соответствует санитарным нормативам.

Мониторинг за качеством воды водоемов и песка в зонах отдыха будет продолжен, добавили в Роспотребнадзоре.

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