Коммунальщикам посоветовали чаще общаться с липчанами

Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел совещание, посвященное итогам прошлого отопительного сезона и подготовке к предстоящему. Он отметил, что на коммунальщиков поступает множество жалоб, в том числе, на ресурсоснабжающие компании.

- Люди жалуются на высокие суммы в квитанциях и не понимают, откуда берутся начисления, - отметил он. - Необходимо добиться, чтобы "Квадра" вела разъяснительную работу. И оказать юридическую поддержку жителям при обращении в суд, - подчеркнул Игорь Артамонов.

Руководитель области поручил администрации Липецка привлекать к работе советы общественного самоуправления, управдомов: пусть они разъясняют людям их права. По словам Артамонова, продолжиться должна и работа по смене недобросовестных управляющих компаний.

- Нужно помогать жителям менять неэффективные управляющие компании. Все наши действия должны быть направлены на решение проблем людей, - подчеркнул Игорь Артамонов.

На исполнение поручений коммунальщикам была дана неделя. Начальник регионального управления ЖКХ Александр Завертяев, докладывая о прошлом отопительном сезоне, отметил, что, в целом, он был завершен без сбоев. Объем финансирования мероприятий по подготовке к прошедшему осенне-зимнему периоду по ресурсоснабжающим предприятиям составил почти 2,7 миллиарда рублей, однако в нынешнем году этот показатель будет увеличен.

В частности, инвестиции в топливно-энергетический комплекс Липецкой области на подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов составят почти четыре миллиарда рублей. И подготовка к зиме в регионе уже идет полным ходом. При этом в районах области впервые проводятся совместные выездные совещания по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Под особым контролем находятся объекты с наибольшим износом коммуникаций. Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность идут в соответствии с утвержденным графиком.

На заседании прозвучало, что одна из главных задач регионального ЖКХ - повышение энергоэффективности. Центр энергоэффективности уже обследовал 2610 многоквартирных домов Липецка. В результате, массу нарушений в эксплуатации внутридомовых систем теплоснабжения устранили, а количество энергоэффективных домов возросло на 33 процента.

Свою роль в регулировке системы теплоснабжения и снижении платежей за тепло сыграли автоматизированные тепловые пункты (АТП). Их установка осуществлялась за счет средств жителей - дополнительных взносов на капитальный ремонт. На примере типовой двухкомнатной квартиры в 54 "квадрата" единовременные вложения жителей составили 4400 рублей. Однако в результате повышения энергоэффективности, по итогам прошедшего отопительного периода экономия на оплате ЖКУ составила от 15,96 до 23,48 процента.