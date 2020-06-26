Бассейны - вот чего москвичам в такую погоду больше всего не хватало в дни запрета их работы. Поэтому как только вышел указ мэра об их открытии в Москве, в соцсети плавательных центров посыпались вопросы от завсегдатаев. В какое время открываются? Нужны ли перчатки? А справка, что нет коронавируса? За ответами корреспонденты "РГ" отправились в Лужники - один из крупнейших в мире центров водного спорта.

Для соблюдения "антивирусной" пятиметровки на каждой дорожке должно быть не больше десяти человек. Фото: Сергей Куксин

Народ на территории спорткомплекса начал появляться с семи часов утра. "У нас тут рядом офис, я всегда утром ходил поплавать и в сауне погреться. Бодрит перед работой, - объяснил один из "жаворонков" Борис. - Сейчас я на удаленке, но привычку ковидная история не отбила. Скучал по воде".

Чуть позже, к 10 часам, открылся центр водных развлечений. На полу раздевалок - социальная разметка. Впрочем, в данном случае это в большей степени формальность, так как очередей в этой зоне даже при аншлаге нет. Наконец, принимаем душ и выходим к воде. Довольно жарко, но инструкторы не снимают масок. "И вы тоже наденьте, пожалуйста", - просит один из сотрудников пожилую даму, только что вышедшую из джакузи.

А вот купаемся, как и обычно, без масок и перчаток. В них все-таки было бы странно и неудобно. Тем более что именно в лужнецких бассейнах стоит самая современная система очистки воды, убивающая бактерии. Более 30 фильтров, озонирование и ультрафиолет - все это здесь применялось еще до коронавируса. А уборка стала тщательнее.

Хотели прокатиться и на горках, но вход к ним пока еще закрыт. Не удалось и кофе выпить - кафе не работают. Зато абсолютно свободно в саунах. Но на дверях объявление: мол, больше восьми человек не париться.

Больше всего людей оказалось в зоне искусственной волны. Это любимое место семей с малышами. Очень напоминает море, которое этим летом для многих в дефиците. Инструкторы не спускают глаз с бассейна: пять "квадратов" должно приходиться в среднем на одного пловца. Увидят "перегруз", просят пройти в другую зону. В спортивных бассейнах на дорожке должно быть не больше десяти человек.