Мантуров: РФ должна вернуть статус мирового лидера по производству льна

Развитие отечественного льноводства позволит России вернуть статус мирового лидера по производству этого волокна, а также обеспечить независимость российского легпрома от импортного хлопкового сырья и создаст стабильный рынок сбыта для российских сельхозпроизводителей льна и льнозаводов, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе визита в Смоленскую область 26 июня.

Он уточнил, что в этом направлении Минпромторг работает совместно с Минсельхозом, который отвечает за обеспечение качественного льняного сырья для производства продукции текстильщиков и швейных предприятий. В первую очередь речь идет о длинном льняном волокне.

Сейчас поддержка отрасли осуществляется в рамках госпрограммы, рассчитанной до 2025 года. Она призвана стимулировать российский легпром переходить на отечественное льняное сырье и льняные текстильные изделия, пряжу. Для этого предусматривается ежегодное субсидирование производства смесовых тканей с содержанием льна (предназначенных для изготовления готовой льносодержащей продукции на российских предприятиях легкой промышленности) в размере 44 млн рублей, а также субсидирование производства пряжи с содержанием льна российского производства для дальнейшей переработки на предприятиях в России в размере 198 млн рублей. Такое решение поддержал президент России по итогам совещания 3 июня 2020 года.

Господдержка позволит снизить затраты российских текстильных предприятий до 15 процентов (на приобретение льносодержащей пряжи российского производства) и российских швейных предприятий - до 30 процентов (на приобретение льносодержащей ткани российского производства), говорит Денис Мантуров. Высвобождаемые таким образом оборотные средства предприятий легкой промышленности должны быть направлены на модернизацию производства, приобретение высокотехнологичного прядильного, красильного и ткацкого оборудования, создание новых рабочих мест, увеличение производительности труда и качества выпускаемой продукции. По словам министра, соответствующие проекты постановлений Минпромторг уже разработал и после получения от Минфина подтверждения по источникам финансирования внесет в правительство.

"Реализация программы позволит предприятиям льняного комплекса нарастить объемы производства конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В конечном итоге это окажет влияние на достижение целевых показателей по увеличению объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, установленных национальным проектом "Международная кооперация и экспорт", - считает Денис Мантуров.

По данным Минсельхоза, по состоянию на 22 июня 2020 года лен-долгунец посеян на площади 51,1 тыс. га, что на 4,5 тыс. га больше, чем в прошлом году. Льняной комплекс страны представлен 149 сельхозтоваропроизводителями, выращивающими и перерабатывающими лен-долгунец, в том числе 59 льнозаводами c общим объемом производства свыше 50 тыс. тонн в год. При этом загруженность потенциальных мощностей по производству льноволокна составляет менее 40 процентов, 44 предприятия требуют модернизации. В прошлом году валовой сбор льноволокна составил 38,5 тыс. тонн при потребности страны в 350 тыс. тонн, из которых половина - для текстильной промышленности.