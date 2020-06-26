Москва запускает серию роуд-шоу по туризму

Столичный Комитет по туризму запускает новый формат международного сотрудничества - серию цифровых роуд-шоу с представителями туриндустрии разных стран. В программе - переговоры и презентация туристического потенциала Москвы, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

- Это поможет нам создать задел на будущее - подготовить инфраструктуру и адаптировать отрасль гостеприимства под современные ожидания туристов, на которых, разумеется, оставил отпечаток период пандемии, - отметила она. - И что не менее важно, международные роуд-шоу с зарубежными туркомпаниями позволяют уже сейчас формировать устойчивый интерес к Москве как к привлекательному направлению для поездок после отмены ограничений.

По словам Сергуниной, первое шоу уже прошло. Представители туриндустрии общались с коллегами из стран Персидского залива. Всего состоялось более 170 онлайн-встреч. Интерес к Москве, в частности, проявили компании из ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и других государств региона.