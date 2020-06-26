На дорогах Москвы образовались пробки

В Москве начался вечерний час пик: автомобилисты потихоньку потянулись за город.

Как сообщает столичный Центр организации дорожного движения, сейчас больше остальных загружены Волоколамское и Ленинградское шоссе, а также проспект Маршала Жукова. Если выбрать для поездок эти магистрали, можно потерять в заторах около часа.

Чуть позже пробки прогнозируются в центре, на шоссе Энтузиастов, Варшавском и Симферопольском шоссе. Поэтому выезжать за пределы города, отмечают в ЦОДД, лучше уже сейчас или после 20:00.