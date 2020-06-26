Названо число москвичей, готовых ездить на работу на велосипеде

Велосипед для поездок на работу хотели бы использовать 40% москвичей. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 работающих москвичей старше 18 лет. Как оказалось, сейчас на работу с помощью велосипеда добираются 3% горожан. Еще 40% хотели бы использовать двухколесный транспорт для этих целей.

Мужчины, что интересно, о готовности пересесть на велосипед заявляли чаще женщин (45% против 36%). Больше всего поклонников велопоездок, судя по результатам опроса, среди москвичей моложе 34 лет (46%).

Как ранее писала "РГ", с 18 июня стоимость городского велопроката в Москве снижена на 30%. Абонемент на сутки теперь стоит 105 рублей, на месяц - 420 рублей, на сезон - 840 рублей. Первые 30 минут - бесплатно.