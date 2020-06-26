Похолодание придет в европейскую часть России в начале следующей недели

Резкое похолодание ожидает жителей европейской части России на следующей неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, приближение холодного фронта можно будет ощутить уже во второй половине дня в воскресенье, в этот же день станет облачно. Уже с понедельника температуры будут ниже нормы на 2-4 почти на всей территории европейской части страны. Исключением станут Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, где около и чуть выше нормы, пишет ТАСС.

Например, в Москве и Подмосковье с начала следующей недели дневная температура понизится сразу на 10 градусов по сравнению с субботой. Еще более интенсивным похолодание будет во вторник и среду.

По данным Гидрометцентра, в Москве в пятницу, 26 июня, прогнозируется +27…29, в субботу +30…32, в воскресенье +26…28, в понедельник +19…24, во вторник и среду +18…23.