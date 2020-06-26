Собянин открыл в Москве первый спортпраздник после отмены самоизоляции

Праздник прошел в преддверии Дня молодежи в спорткомплексе "Лужники". Там сегодня было организовано 12 площадок, на которых все желающие могли заняться уличными и экстремальными видами спорта. Памп-треком, велосипедным фристайлом, скейтбордингом, воркаутом, стритболом, панна-футболом, паркуром, батутным фристайлом, скалолазанием, брейк-дансом... Все занятия проходили при соблюдении социальной дистанции, не более 10 человек на одной площадке.

Открывая праздник, Сергей Собянин поздравил молодых москвичей с наступающим Днем молодежи и рассказал, как в столице создаются условия для занятий спортом:

- Около 10 тысяч спортивных площадок в городе сделали: в скверах, в парках, во дворах. Много инфраструктуры: беговые дорожки, прогулочные дорожки. Везде можно заниматься.

Мэр напомнил, что помимо постоянно действующих спортивных объектов, в городе строятся временные конструкции для занятий уличными видами спорта, и такие площадки будут в каждом округе:

- Мы уже начали такие проекты делать - временные сооружения. По сути дела, они больше похожи на капитальные, но это быстровозводимые конструкции. На "Ходынке" будет спортивный комплекс, в Печатниках, еще в ряде округов. Вообще, я хочу, чтобы в каждом районе Москвы были такие спортивные объекты. Мы поощряем, чтобы и частные инвесторы город строили. Выделяем им землю, даем возможности для того, чтобы они строили, инвестировали. Но и сами тоже помогаем.

В честь Дня молодежи в Москве также выпущена коллекционная молодежная карта "Тройка" тиражом 50 тысяч штук и 500 тысяч брендированных единых проездных билетов.

До конца года в городе пройдет более 30 крупных спортивных мероприятий для молодежи.

Напомню, в столице проживают 2,5 миллиона человек в возрасте от 14 до 30 лет или каждый пятый москвич. В вузах и колледжах города учатся более 935 тысяч молодых людей. Действуют более 160 молодежных некоммерческих организаций и около 1,5 тысячи некоммерческих организаций, которые работают в сфере молодежной политики.