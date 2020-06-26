Стало известно, где в Москве чаще всего кусают клещи

В столичном Роспотребнадзоре назвали места, где клещи кусали горожан.

По данным пресс-службы ведомства, в Москве за 26 неделю этого года зарегистрировано 32 случая присасывания клещей. Сообщается, что паразиты нападали на прогуливающихся людей в парке "Лосиный остров", Измайловском лесопарке, Природном комплексе Зеленограда и на дачных участках в Новой Москве. Однако в основном москвичи обращаются в клиники из-за укусов, случившихся за пределами столицы - в Подмосковье (575 случаев), других регионах России и Беларуси (208).

Для профилактики клещевого энцефалита, напоминают в Роспотребнадзоре, в столичных поликлиниках делают бесплатные прививки. С января этого года привились 10 756 человек, из них - 5 099 детей.