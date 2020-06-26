В центре Москвы спасли выводок утят

Сегодня недалеко от Делового центра в Москве спасатели освободили утят. Птицы запутались в леске. Об этом сообщает департамент по делам ГО, ЧС и ПБ.

По данным пресс-службы департамента, инцидент случился в Нижнем Красногвардейском пруду. К дежурящим пожарным из пожарно-спасательного отряда №207 ГКУ "ПСЦ" обратился мужчина, попросивший освободить запутавшихся в леске утят.

Пожарный Максим Зуев сообщил о происшествии на пункт связи отряда и принял решение о спасении утят. Максим с коллегой Тельманом Бахман Оглы переоделись в гидрокостюмы и вплавь добрались до утят. На берегу их страховали с помощью конца Александрова. Лапки утят благополучно освободили от лески и отпустили. А леску удалили с водной глади.