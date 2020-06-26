В Ярославской области откроют торговые центры

С 27 июня в Ярославской области заработают ТЦ. Об этом сообщил на своей странице в соцсети губернатор региона Дмитрий Миронов.

Правда, двери разрешено открыть пока только находящимся в ТЦ магазинам.

- Фудкорты, кинотеатры и различные досуговые центры, расположенные на территориях ТЦ, во избежание большого скопления людей пока останутся закрытыми, - пояснил глава области.

Однако, с его слов, при условии сохранения существующей эпидемиологической ситуации уже в ближайшее время можно будет обсуждать переход к третьему этапу снятия ограничений.

Магазины в ТЦ можно будет открыть только с соблюдением там всех мер безопасности: дезинфекции помещений, наличии антисептиков для рук, масок и перчаток для персонала, соблюдении дистанции в залах.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки (на 26 июня) в области выявлено 43 человека с COVID-19. Всего с начала пандемии инфицировано 4614 человек. Из них выздоровели 2950 человек, скончались - 18.