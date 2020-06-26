В Костроме украли съемную квартиру

Полиция сняла с поезда жительницу Владимирской области, которую подозревают в мошенничестве, связанном с похищением и перепродажей арендованного жилья в Костроме.

Как рассказали в региональном УМВД, с заявлением о преступлении в полицию обратилась жительница Костромы. Она сдала свою двухкомнатную квартиру женщине, представившейся жительницей республики Беларусь. Квартиросъемщица показала хозяйке белорусский паспорт и передала плату за первый месяц проживания. Она объяснила, что готова заключить договор аренды на длительный срок. Для оформления документов она попросила передать ей копию паспорта владельца квартиры и копию свидетельства о праве собственности на объект недвижимости.

Когда пришло время второго платежа, хозяйка квартиры пришла в жилище с проверкой. К своему ужасу, она обнаружила там посторонних людей, которые уже делали в квартире ремонт и представились новыми собственниками.

- Они заявили, что квартиру купили и даже успели там зарегистрироваться. Из договора купли-продажи следовало, что сделка зарегистрирована, а часть суммы ими была взята в ипотеку и из средств материнского капитала, - рассказали в УМВД.

Когда сотрудники управления уголовного розыска пошли по следу "гражданки республики Беларусь", то выяснили, что предъявленный ею иностранный паспорт был фальшивым. В действительности злоумышленницей оказалась 42-летняя уроженка Владимирской области, которая ранее уже была судима за аналогичное преступление.

Каким образом злоумышленница с поддельным иностранным паспортом сумела обвести вокруг пальца сотрудников МФЦ, Росреестра и органов опеки, призванных отслеживать чистоту сделок с недвижимостью, предстоит выяснить следствию.

Подозреваемую задержали на железнодорожном вокзале в Ярославле. В сумке у женщины нашли оттиски ключей в пластилине, несколько ключей от банковских ячеек и записи.

В полиции предполагают, что с помощью поддельного белорусского паспорта и доверенности, оформленной турецким нотариусом, она составила фиктивный договор-купли продажи, а затем по поддельной доверенности зарегистрировала право собственности на арендованное жилье.

Став владелицей квартиры, она мгновенно перепродала ее ничего не подозревающим добросовестным покупателям, а сама исчезла. В отношении задержанной полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

По ходатайству следствия подозреваемую арестовали. Если вину женщины докажут в суде, ей грозит до десяти лет заключения. Оперативники предполагают, что история с похищением арендованной квартиры в Костроме - лишь один из эпизодов преступных действий злоумышленницы на территории ЦФО. Полиция просит пострадавших от ее действий обращаться в дежурную часть УМВД по телефонам: (4942) 397-505, (4942) 486-660.