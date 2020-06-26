В Москве найдены монеты времен Золотой Орды

В новой Москве археологи отыскали монеты, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV - начале XV века.

Всего на берегах Малой Сосенки у поселка Коммунарка археологи обнаружили более тысячи разных артефактов. В их числе - нательные кресты, фрагменты украшений, конской упряжи. Там находятся два селища: Сосенки-1 и Сосенки-2. Это территории со следами поселений XIV-XIX веков.

- Наибольшую историческую ценность представляют две монеты из белого металла времен Золотой Орды. Скорее всего, это дирхемы, - объяснил порталу mos.ru глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Такие находки очень важны для изучения истории города, поскольку иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой.

После реставрации находки отправятся в один из московских музеев.