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26.06.2020 / 10:08
Текст: Сергей Жуков

В Москве найдены монеты времен Золотой Орды

Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

В новой Москве археологи отыскали монеты, отчеканенные в Золотой Орде в конце XIV - начале XV века.

Фото: Минкультуры Астраханской области
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды

Всего на берегах Малой Сосенки у поселка Коммунарка археологи обнаружили более тысячи разных артефактов. В их числе - нательные кресты, фрагменты украшений, конской упряжи. Там находятся два селища: Сосенки-1 и Сосенки-2. Это территории со следами поселений XIV-XIX веков.

- Наибольшую историческую ценность представляют две монеты из белого металла времен Золотой Орды. Скорее всего, это дирхемы, - объяснил порталу mos.ru глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Такие находки очень важны для изучения истории города, поскольку иллюстрируют отношения между Московским государством и Золотой Ордой.

После реставрации находки отправятся в один из московских музеев.

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