В Москве прогнозируются дачные пробки

В Москве сохраняется жаркая погода, поэтому горожане ожидаемо потянутся на выходные за город. В связи с этим Центр организации дорожного движения советует автомобилистам выезжать на дачи до или после часа пик, чтобы не тратить время в пробках.

Хорошая погода в пятницу - всегда к дачным заторам и раннему часу пик, отмечает пресс-служба ЦОДД.

- Если вы сегодня планируете отправиться за город, лучше выезжать пораньше или попозже, - напомнили в ведомстве. - А вот промежуток между 16:00 и 20:00 - не самое подходящее время.