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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве санитарной авиацией за 11 лет спасено 6,1 тысячи человек

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

За 11 лет с начала создания санитарной авиации в городе, авиамедицинские бригады санитарных вертолетов спасли 6100 соматических больных, а также пострадавших в ДТП и других чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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"Сегодня в авиацентре пять санитарных вертолетов, которые в течение 7-20 минут, в зависимости от дальности полета, могут доставить врачей на место происшествия и оперативно эвакуировать пострадавших из любой точки Москвы. Вертолеты оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим авиамедицинской бригаде контролировать состояние здоровья человека и проводить реанимационные мероприятия прямо в воздухе", - пояснил "РГ" директор Московского авиационного центра Кирилл Святенко.

На борту санитарного вертолета находятся 2 пилота Московского авиацентра и совместная авиамедицинская бригада: врач и фельдшер Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы и анестезиолог-реаниматолог Московского авиационного центра с дополнительной квалификацией "спасатель".

С 2015 года с помощью санитарных вертолетов в медучреждения столицы из Троицкого и Новомосковского административных округов доставляют больных с инфарктами, инсультами и другими тяжелыми заболеваниями, требующими экстренной медицинской помощи. С 2018 года вертолеты дежурят круглосуточно. В настоящее время санитарные вертолеты ВК117С-2 Московского авиационного центра дежурят на территориях городских клинических больниц: № 15 имени О.М. Филатова и № 79 имени С.С. Юдина. При необходимости экипажи санитарных вертолетов вылетают на дежурство в детскую больницу имени З.А. Башляевой в Тушино.

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Для работы санитарной авиации в оперативном управлении Московского авиацентра находится 27 вертолетных площадок: 5 - при городских клинических больницах, 1 - на МКАД и 21 - в ТиНАО.

В перспективе планируется расширение сферы деятельности санитарной авиации Москвы, для чего уже сейчас при больницах строятся вертолетные площадки и закупается необходимое оборудование для их эксплуатации.

Власть Безопасность Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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