В Москве заработали шесть патоморфологических лабораторий

В Москве на базе онкоцентров в полном объеме заработали шесть патоморфологических лабораторий. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что на базе этих лабораторий почти 12 тысяч пациентов прошли молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования. Анастасия Ракова рассказала:

- В прошлом году мы начали большую работу по развитию онкослужбы Москвы. Одним из проектов, запущенных в октябре, стало создание 6 современных патоморфологических лабораторий на базе ведущих городских онкологических клиник. Безусловно, пандемия коронавируса внесла коррективы в наши планы. Но уже в марте мы получили последнее необходимое оборудование - высокоточные микроскопы и аппараты для проведения иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований. Лаборатории уже заработали в полном объеме. Это позволило вывести нашу патоморфологическую службу на новый уровень и по качеству, и по объему исследований. В этом году молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования были проведены почти 12 тысячам пациентов.

По словам заммэра, все объемы оказания плановой онкологической помощи в период пандемии в Москве были не просто сохранены, но увеличились примерно на четверть по сравнению с прошлым годом:

- В Москве ни на один день не останавливалось оказание онкологической помощи пациентам. Стационары, которые специализируются на онкологии, продолжали работать в плановом объеме. В результате за период пандемии коронавируса объемы онкологической помощи не только были сохранены, но и увеличились примерно на 25 процентов.