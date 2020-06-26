В столице открылся фестиваль Moscow Flower Show-2020

Ровно в полдень на сайте фестиваля прошло торжественное открытие фестиваля Moscow Flower Show-2020. Впервые он проходит в онлайн-формате, но с соблюдением всех регламентов. Длиться будет, как и всегда, 10 дней. Подробности выяснил корреспондент "РГ".

Как рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, впервые фестиваль в этом году проходит в интернете, более того, решение о таком формате было принято всего месяц назад. За этот месяц удалось не только создать интернет-платформу для показа проектов участниками, но сюда же перенести конкурсы, мастер-классы, дискуссии и многое другое.

"Фестиваль проходит с 2012 года, среди мест его проведения несколько лет подряд был парк Музеон. В этом году мы планировали попробовать новую площадку - перенести фестиваль на территорию ВДНХ, однако пандемия внесла свои коррективы, - рассказывает Антон Кульбачевский. - Посмотрим, как пройдет праздник. Могу сказать, что пока он собрал очень много участников, надеюсь что и зрителей будет немало. В прошлые годы нас посещали обычно 80 тысяч человек. Но, как показывает практика, нередко в интернете проекты собирают больше людей, чем в реальности, и охват аудитории больше. Надеюсь, что в 2021-2022 годах нам удастся создать своеобразный микс из виртуальной части аудитории и реального воплощения проектов конкурсантов. Ведь ничто не может сравниться с живым общением с природой, посмотреть как цветы и растения уживаются на одной территории".

По словам президента Московского фестиваля садов и цветов Карины Лазаревой, за месяц на конкурс профессионального жюри было прислано более 150 работ, но к финалу отобрано всего 40.

"Участников могло быть и больше, так как после завершения приема заявок было прислано несколько очень интересных работ, но, к сожалению, они в конкурс этого года уже не попали, - рассказывает Лазарева. - В результате у нас получился конкурс 4 человека на место - такого результата не было даже при проведении фестиваля вживую. Впервые к нам присоединились участники из Пакистана, Китая, Индии, были и постоянные ландшафтные дизайнеры и архитекторы из Франции, Италии, США, много было россиян (в частности, необычный проект прислали ростовские ребята). Все это работы профессиональных ландшафтных дизайнеров с портфолио и документами, подтверждающими их профессионализм".

Судить работы приглашено жюри в составе 10 человек, возглавляет его бессменный председатель Джеймс Александр Синклер. Тематика фестиваля выбрана в честь проходящего в стране "Года памяти и славы", а темой конкурса стали "Сады мира" .

Много было детских работ на конкурс "Планета цветов". Как рассказала председатель жюри детского конкурса, вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь, на конкурс пришло более 100 работ детей, самому младшему участнику исполнилось всего 6 лет. "Это очень приятно, что мы получили так много работ от ребят, - говорит княгиня. - Это показывает, что интерес к теме красоты, природы, экологии только возрастает. Есть очень интересные проекты, один из них, когда полевые цветы становятся главными героями сада. Более того, этот проект уже реализован в их сельском саду.

По словам столичных властей, наиболее интересные замыслы будут реализованы на городской территории, в частности под них может быть отведена буферная часть природоохранных территорий, а также сады и парки города.