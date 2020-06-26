Власти Москвы назвали долю людей с антителами к COVID-19

Антитела к коронавирусу нашли примерно у 20 процентов москвичей, прошедших тестирование. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Статистические выводы сделаны по итогам третьего этапа массового иммуноферментного скрининга. В нем приняли участие 90 тысяч жителей города.

"Популяционный иммунитет продолжает формироваться, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют", - подчеркнула вице-мэр.

Примерно у 7 процентов горожан иммунитет появился в течение последнего месяца.