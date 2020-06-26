Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля

Столичные власти не согласовали митинг, посвященный результатам голосования по поправкам к конституции, о намерении провести который 4 июля уведомила группа граждан. Как сообщил журналистам замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, причина отказа - запрет на массовые мероприятия, действующий в городе в связи с пандемией коронавируса.

Он, в частности, рассказал:

- В департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы поступило уведомление от группы граждан о проведении 4 июля 2020 года в центре Москвы публичного мероприятия в форме митинга с числом участников до 1000 человек.

По его словам рассматривалась возможность проведения мероприятия в специально отведенном месте в "Парке культуры и отдыха Сокольники" в случае снятия режима повышенной готовности, но поскольку режим продолжает действовать, акцию не согласовали.