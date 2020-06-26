Бурятию и Москву свяжут туристические чартерные рейсы

Министерство туризма Бурятии совместно с федеральным и региональными туроператорами занялось организацией чартерных авиарейсов.

За сезон федеральный оператор планирует отправить в Улан-Удэ более 1700 туристов лайнерами Airbus A320. Полетная программа стартует 4 июля и продлится до 22 сентября. Вылеты запланированы из аэропорта Домодедово.

"Это одна из мер поддержки внутреннего туризма в условиях перезагрузки", - рассказала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова. Маршруты максимально ориентированы на знакомство с Байкалом.

Пять дней гости проведут на берегу великого озера. При визите на восточный Байкал они посетят Горячинск, Гремячинск и Максимиху, побывают с экскурсиями в Баргузинской долине, Чивыркуйском заливе, на Ушканьих островах, полуострове Святой нос. В плане поездки по южному направлению - остановки на базах Энхалук и Сухая с посещением Байкальского биосферного заповедника.

Программа тура включает в себя самые интересные и знаковые места туристического притяжения в республике: ее столицу город Улан-Удэ, Иволгинский дацан, село Тарбагатай, где можно познакомиться с культурой семейских (старообрядцев), а также этнокомплекс "Степной кочевник", в котором состоится погружение в бурятские быт, традиции и кухню.

Глава Бурятии выразил готовность просубсидировать прием первой группы туристов для того, чтобы максимально повысить комфортность их пребывания на всех этапах путешествия.

"Это большая ответственность, - отметил Алексей Цыденов. Необходимо так организовать экскурсионную программу, чтобы человек захотел вернуться. Понимаю, что многое зависит от бюджета. Однако низкую цену потребитель запомнит ненадолго, а плохой сервис и впечатление - навсегда. Поэтому демпинговать и делать плохо - просто недопустимо! Пусть лучше приедут всего три человека, но уедут довольные".

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